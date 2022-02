“L’attacco russo contro l’Ucraina è folle e spietato. Le dure e doverose sanzioni decise dall’Unione europea, in coordinamento con i suoi alleati occidentali, rappresentano la giusta risposta contro una guerra che non ha nessuna giustificazione. Auspichiamo che queste raggiungano l’effetto sperato e che l’esercito russo possa lasciare il territorio ucraino il prima possibile. Nel frattempo, l’Unione europea deve lavorare per costituire un fondo di compensazione a sostegno delle piccole e medie imprese europee e italiane e misure di supporto specifiche per i territori e le filiere maggiormente colpite dagli effetti indiretti delle sanzioni. Per questa ragione, insieme agli europarlamentari del Movimento 5 Stelle Tiziana Beghin, Laura Ferrara, Mario Furore, Chiara Gemma e Dino Giarrusso e a europarlamentari in rappresentanza dei principali gruppi politici, ho presentato una interrogazione alla Commissione europea. Queste sanzioni avranno un inevitabile impatto economico sugli Stati che hanno forti legami commerciali con la Russia, in particolare sull’export italiano per circa 10 miliardi di euro. Dobbiamo adottare tutti gli strumenti necessari per evitare costi diretti e indiretti derivanti dall’applicazione delle sanzioni sui cittadini e sui territori più vulnerabili. Serve perciò un immediato intervento della Commissione europea per salvaguardare il tessuto produttivo europeo e italiano e consentire l’efficace applicazione delle sanzioni contro la Russia ”, così Daniela Rondinelli, europarlamentare del Movimento 5 Stelle, in una nota.