"In un programma Rai si possono ospitare non giornalisti qualunque ma funzionari del ministero della Difesa russo?” Questa la domanda che il deputato Pd e membro della vigilanza Rai Andrea Romano, che oggi è intervenuto al programma Un Giorno da Pecora, in onda su Radio1. “La Rai potrebbe dare più spazio a quei giornalisti russi a chi è stata tolta la parola. Invece, ad esempio, Bianca Berlinguer nel suo programma, sbagliando secondo me, invita coloro che sono in tutto e per tutto dei funzionari del ministero della Difesa russo, non un ministero qualunque”. A chi si riferisce? “A Nadana Fridrikhson, che si definisce giornalista. Lei può avere le opinioni che vuole, anche se secondo me le sue sono criminali”. Lei ha avuto dei dissidi anche col professor Orsini. “Orsini è libero e ha il diritto di esprimere le sue idee, ma deve esser o no pagato dai soldi degli italiani? Mi ha minacciato con una querela che in un mese non è arrivata, se vuole ne parliamo in tribunale. La competenza però – ha proseguito Romano a Un Giorno da Pecora – si può misurare. Orsini di Russia e Ucraina non sa assolutamente nulla, non li ha mai studiati, è un opinionista ed esprime solo la sua opinione”.