“L’Onu e la comunità internazionale devono sedersi intorno a un tavolo per una nuova Yalta. Kissinger lo consiglia ormai da un decennio, bisogna stabilire i nuovi confini di influenza delle varie potenze. Un passo necessario per fermare la guerra in Ucraina prima che l’occupazione sia definitiva e diventi una provincia russa a tutti gli effetti. I Paesi occidentali devono essere compatti e determinati. Bisogna fare uno sforzo collettivo e portare avanti strategie efficaci per fermare subito la guerra”.

Lo ha detto il deputato della Lega Edoardo Rixi nel corso del suo intervento in Aula in risposta al premier Mario Draghi.