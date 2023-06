“Dopo le minacce sull’uso delle armi nucleari, dopo decine di migliaia di morti e feriti, dopo le stragi e i saccheggi subiti dalla popolazione ucraina, ieri il Wall Street Journal ha rivelato che gli Stati Uniti, come già la Gran Bretagna, sono pronti a fornire all’Ucraina armi all’uranio impoverito e Putin ha risposto che allora le useranno anche loro. Nel 2008 questa aula ha approvato una risoluzione che chiedeva il divieto globale dell'uso di queste armi pericolosissime per la salute e l’ambiente. Mi chiedo cosa sia cambiato da allora”, così in un intervento in plenaria a Strasburgo Sabrina Pignedoli, europarlamentare del Movimento 5 Stelle.

“Mi chiedo perché tutte quelle forze politiche che fino a pochi anni fa facevano battaglie condivisibili oggi le rinnegano, anzi alimentano una guerra dannosa per tutta l’Europa. Non è mai troppo tardi per cambiare la direzione di questo conflitto. Non arrendiamoci a chi getta benzina sull’odio fra i popoli, magari perché al servizio di qualche lobby di armi. L’Unione europea ha la pace nel suo dna. Il prossimo Consiglio europeo lanci un messaggio di pace e di speranza e imponga il dialogo ai due contendenti”, ha concluso Pignedoli.