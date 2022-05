"Non è ignominiosa definire questa una guerra per procura. E non c’è neanche nessun pregiudizio antiamericano. Basta leggere le dichiarazioni di Biden per capire che questa è diventata una guerra Russia contro Stati Uniti". Lo scrive Daniele Ognibene, capogruppo di Liberi e Uguali in consiglio regionale del Lazio, sul suo profilo facebook.

"Una guerra che gli Stati Uniti vogliono far continuare non per garantire pace e sicurezza in Ucraina, ma per distruggere Putin".

"Questa è una vera e propria guerra per procura, per interposto Paese. Come dice l’economista Jeffrey Sachs 'I leader sono pronti a combattere fino all’ultimo ucraino'".