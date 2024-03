"Bisogna essere chiari. Se un giorno si sveglia una potenza mondiale e occupa uno spazio sovrano, non possiamo non appoggiarlo e non esistono deroghe, perché siamo stanchi o non abbiamo più soldi. Dobbiamo lasciar lavorare la diplomazia per far sì che cessi il conflitto ma per farlo dobbiamo ribadire il pieno sostegno all'Ucraina senza se e senza ma".

Lo ha detto Raffaele Nevi, vicepresidente dei deputati di FI e portavoce del partito azzurro, intervenendo a Tagadà su La7.