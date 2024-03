"Penso che il clima nn sia cambiato rispetto a quanto accaduto fino ad oggi e dobbiamo continuare a fare il nostro lavoro", basato sulla capacità di deterrenza che l'Europa e l'Occidente "sono stati in grado di mettere in piedi". A ribadirlo la premier Giorgia Meloni, in visita a Campobasso per la firma dell'Accordo sui fondi Coesione e Sviluppo con il Molise. "Sono la garanzia del fatto che non ci sia escalation e se avessimo dovuto temere per le dichiarazioni Putin, ci saremmo spaventati da tempo" aggiunge.