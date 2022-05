"L'Italia lavora per il cessate il fuoco e per far ripartire i negoziati". Lo dichiara Andrea Marcucci commentando l'informativa del premier Draghi sulla guerra in Ucraina. "Per arrivare a questo obiettivo bisogna continuare ad indebolire la Russia" aggiunge il senatore dem il quale poi ringrazia "Mario Draghi che ha valorizzato la nostra storica vocazione atlantista". "Tutta l’Europa vuole la pace", conclude.