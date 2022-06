“Il lavoro che la maggioranza sta facendo è un lavoro di collaborazione; si è provato a trovare nell’utilizzo dei termini un equilibrio per tenere la maggioranza tutta insieme. Ci sono sfumature, temi che per alcune forze politiche sono più significativi ma rimarremo nel perimetro dell’ordine del giorno del consiglio europeo. La proposta ultima riguarda le modalità di coinvolgimento del Parlamento che, a dire il vero, è sempre stato sempre stato coinvolto in aula e nelle commissioni. Con la risoluzione si chiede di proseguire con questa modalità. Vedremo questa mattina quale sarà la possibile risposta. Non siamo all’ultimo metro ma all’ultimo centimetro”. Così ad Agorà Estate su Rai3 la presidente dei senatori del PD Simona Malpezzi