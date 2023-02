“Le parole di Berlusconi sono un problema per Giorgia Meloni e per il Paese. Non si tratta certo di strumentalizzazioni ma di sottolineature da parte nostra delle parole sconcertanti del leader di FI che, per la terza volta, si è apertamente schierato con Putin. Sono tutte dichiarazioni sconcertanti. Il premier Meloni e la maggioranza dicono che valgono i fatti. Non è così e la risposta migliore gliel’ha data il presidente Zelensky. Sono parole che rendono debole e ambigua la posizione dell’Italia e che non sono limitate a FI visto le recenti dichiarazioni del presidente Romeo della Lega. Purtroppo l’immagine dell’Italia non è più quella di un Paese compatto a difesa dell’Ucraina: stanno emergendo troppi distinguo. L’Europa deve essere protagonista nella ricerca di un percorso di pace ma tenendo bene in mente la differenza che c’è tra l’aggredito e l’aggressore”. Così Simona Malpezzi, presidente dei senatori del Pd, questa mattina a RaiNews24.