"Le iniziative filoputiniane in Italia su #Mariupol dopo l'aggressione militare, i morti, le violenze sono una cosa assolutamente grave e squallida. Non c'entrano niente con la volontà di "far finire la guerra". Al contrario testimoniano il sostegno alla tirannia": così su X Pierfrancesco Majorino, membro della segreteria nazionale del Pd.