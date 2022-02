"Dopo l’inascoltata richiesta di comunicazioni del presidente del Consiglio Draghi sulle crisi internazionali ed energetica, Fratelli d’Italia ha scritto al presidente della Camera Fico affinché si faccia portavoce presso il governo dell’urgente necessità di tale confronto parlamentare. È infatti imprescindibile che Draghi, in vista del prossimo Consiglio europeo, riferisca alla Camera sugli orientamenti dell’esecutivo in merito alle tensioni tra Russia e Ucraina. Le evidenti ripercussioni sull’Europa, in riferimento soprattutto alla questione energetica, e su tutto lo scenario geopolitico mondiale meritano grande attenzione ed una profonda riflessione. Lo scenario internazionale appare di una gravità inaudita ed è assolutamente necessario che il Parlamento esprima una posizione condivisa”. Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.