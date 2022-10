"La Lega non ha legittimato in alcun modo aggressioni e annessioni: diffidiamo la sinistra e i suoi media dal ripetere simili falsità, peraltro dopo le innumerevoli menzogne della campagna elettorale e i falsi virgolettati attribuiti a Matteo Salvini negli ultimi giorni". Lo specifica attraverso una nota la Lega, che aggiunge: "Anche alla luce di quanto sostenuto su giornali e trasmissioni televisive delle ultime ore, la Lega si difenderà in tutte le sedi. La linea del partito è stata confermata dal segretario anche con una nota ufficiale inviata venerdì".