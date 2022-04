"L'Europa protagonista di cambiamenti profondi e a una svolta epocale, dopo due anni di Covid e alla prova del conflitto in Ucraina. Questo il focus dell'evento 'Quale Europa dopo pandemia e guerra?'", in onda domani alle 16 su Radio Leopolda. Quattro panel di confronto e dialogo politico tra parlamentari italiani e di molti paesi europei e, alle 18,30, le conclusioni di Matteo Renzi.

"La pandemia prima e la guerra poi ci cambieranno profondamente, serve una riflessione importante sull'Europa che vogliamo per i prossimi anni, con valori più forti, istituzioni rinnovate e più efficienti, una difesa e una politica estera autonome, una riforma importante delle regole finanziarie, un'Europa più protagonista e in grado di giocarsi un ruolo da player nello scacchiere geopolitico mondiale. L'occasione di domani è quella di riflettere non solo da italiani ma insieme a tanti colleghi europei per provare a costruire una visione comune", spiegano Nicola Danti, vice presidente di Renew Europe e Sandro Gozi, segretario generale del Partito Democratico Europeo che introducono i lavori con uno speech sulla visione di Renew Europe per il futuro dell'Europa.

Il primo panel è dedicato alle istituzioni europee ed ai processi decisionali con Guy Verhofstadt, Copresidente del comitato esecutivo alla Conferenza sul futuro dell'Europa, Ilhan Kyuchyuk, Co-Presidente del Partito dell’ALDE, Laura Garavini, Vice Presidente del Gruppo Italia Viva al Senato ed Ettore Rosato, Vice-Presidente della Camera dei Deputati.

Il tema del secondo panel è "la governance economica post crisi" con Luigi Marattin, Presidente della Commissione Finanze della Camera, Irene Tinagli, Presidente della Commissione Affari Economici del PE, Dragos Pislaru, Presidente della Commissione Occupazione del PE ed il deputato di Iv Massimo Ungaro.

Una riflessione sui valori e la cultura europei in un mondo che cambia al centro della terza sessione con il Sottosegretario all'Interno Ivan Scalfarotto, Sophie In’t Veld, Capogruppo di Renew Europe nella Commissione sulle Libertà Civili in PE, Katalin Cseh, Vice-Presidente del Gruppo Renew Europe, Partito di opposizione ungherese Momentum, Roza Thun, Deputata Europea del Partito di opposizione polacco Polska 2050 – TBC, e con Gennaro Migliore, Presidente dell’Assemblea Parlamentare del Mediterraneo, in collegamento dal confine tra Romania e Ucraina.

Il quarto ed ultimo panel affronta il tema dell'autonomia e dell'indipendenza strategica dell'Europa, con Nicola Danti, Marie-Pierre Vedrenne, Vice-Presidente della Commissione Commercio Internazionale del PE, il deputato di Iv Matteo Colaninno, della Commissione Affari Europei ed il senatore Ernesto Magorno, Segretario del Copasir. L'intervento conclusivo del leader di Iv Matteo Renzi è previsto per le 18,30.

"L'intero evento sarà in diretta su Radio Leopolda, la radio ufficiale di Italia Viva e sui canali social e web del partito", cosi in una nota l'ufficio stampa di Italia Viva.