"La risposta europea a pandemia e invasione Ucraina è stata straordinaria. Sull'Ucraina i governi europei con diverse sfumature e la maggioranza degli europei hanno compreso che, pur non potendo intervenite militarmente, non si poteva darla vinta agli invasori perché sarebbe stato devastante dal punto di vista degli equilibri geopolitici. I due binari, i due confini sono stati chiari da subito. Non si partecipa alla guerra ma non si può accettare che l'invasore vinca quindi l'Ucraina va aiutata". Lo ha detto il commissario europeo all'Economia Paolo Gentiloni, intervenuto al festival "Taobuk" a Taormina. "Dopo l' annessione della Crimea - ha aggiunto - la reazione dell'Europa non fu all'altezza del rischio, ora, invece, facciamo quel che dobbiamo fare".

"Dobbiamo capire - ha spiegato l'esponente del Pd - che il tema della sicurezza europea non può restare solo un tema degli Stati Uniti. È chiaro che senza l'America non garantiremo la sicurezza europea, ma non può essere solo una questione degli americani, altrimenti rischiamo di svegliarci in un mondo in cui la esperienza di libertà da noi consolidata può essere messa a rischio".