“Dopo i nazisti e i terroristi dell’Isis adesso scopriamo che anche i russi si macchiano dell’orrendo crimine di bruciare i libri. La denuncia arriva dallo scrittore e giornalista ucraino Yuri Andrukhovych che, in una intervista pubblicata oggi su Il Mattino, ha raccontato delle ‘pulizie delle biblioteche’, missioni speciali dell’esercito russo per distruggere centinaia di libri di scrittori ucraini. È vergognoso questo tentativo di annientare una cultura e i suoi interpreti. I russi si fermino, la storia non ha insegnato loro nulla?”, così Chiara Gemma, europarlamentare del Movimento 5 Stelle, in una nota.