"Al di là del dibattito interno a ciascun partito, il presidente Draghi ha ragione a dire che non si possono mettere in discussione gli impegni presi con la Nato sull'aumento delle spese militari. Questo è il momento della responsabilità, della lealtà e della serietà". Così Maria Stella Gelmini ai microfoni di 'Stasera Italia' su Rete 4. Il ministro per gli affari regionali aggiunge: "Da parte del governo italiano c'è la volontà di agire per la pace, di agire per costruire le condizioni affinché i negoziati portino a risultati concreti. Però è evidente che non si può ribaltare la realtà. C'è un aggredito e c'è un aggressore, e noi vogliamo mettere gli ucraini nelle condizioni di potersi difendere, difendendo così anche i valori dell'Occidente e l'Europa".