"Solidarietà al Ministro Luigi Di Maio per le orribili minacce ricevute, evidentemente il mondo non è mai sazio di violenza, insulti, minacce, guerre, ma non bisogna avere paura se si è dalla parte della ragione, come siamo noi, paese e governo, in questo momento drammatico". Lo scrive su Twitter Emanuele Fiano, della presidenza del Gruppo Pd alla Camera.