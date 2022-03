“Il piano in dieci punti presentato dalla Commissione europea per accogliere i rifugiati in fuga dalla guerra in Ucraina rappresenta sicuramente un salto di qualità nella gestione dei flussi migratori figlia del passato. Se a seguito della crisi siriana e dopo la destabilizzazione della Libia, alcuni Stati membri erano stati lasciati da soli ad affrontare massicci afflussi di profughi, oggi finalmente c’è una forte risposta europea. Dai fondi messi a disposizione per i rifugiati ai mezzi pubblici gratis, dalla piattaforma di solidarietà al piano anti-sfruttamento, sono molte le iniziative condivisibili messi in campo. Sarà necessario un gran lavoro di coordinamento per garantire che le informazioni siano condivise in modo efficiente tra le autorità nazionali rispetto alla capacità di accoglienza. Attualmente gli sfollati arrivati in Europa sono quasi 4 milioni e più di 2 milioni si trovano in Polonia. Queste persone dovranno essere messe nelle condizioni di godere appieno dei diritti riconosciuti dall’UE, ci sono future sfide pratiche da affrontare come casa, lavoro, scuola, integrazione. Bisognerà pertanto tenere in conto che gli Stati che ora stanno accogliendo più degli altri potrebbero avere difficoltà in futuro se la propria capacità di accoglienza dovesse arrivare al limite e se un sistema di trasferimento completamente volontario non dia risposte adeguate. Per questo motivo non bisognerebbe escludere del tutto anche un sistema obbligatorio ed automatico di ricollocamento, ispirato ai principi di solidarietà ed equa ripartizione delle responsabilità, in grado di correggere future pressioni insostenibili da parte dei Paesi in prima linea”, così Laura Ferrara, europarlamentare del Movimento 5 Stelle, in una nota.