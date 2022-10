“L’escalation militare in Ucraina continua a causare vittime e distruzioni, costringendo le persone a fuggire in cerca di sicurezza e protezione. Secondo l’UNHCR sono più di 4,3 milioni i rifugiati ucraini registrati nell’UE per la protezione temporanea o misure analoghe. La risposta europea è senza precedenti nel fornire sostegno finanziario e garantire alloggi, cibo, lavoro, istruzione, assistenza sanitaria, soprattutto nei confronti di donne e minori, più esposti al rischio di violenza e abusi. Inoltre l’insicurezza alimentare e l’aumento dei prezzi energetici stanno provocando instabilità tali da innescare ulteriori flussi migratori da paesi terzi verso l’Europa. Una riforma del sistema europeo comune di asilo non è più rinviabile per dare rapide risposte, in termini di solidarietà ed equa ripartizione delle responsabilità, alle sfide migratorie. Per evitare devastanti effetti a catena è nell’interesse di tutti impegnarsi per far cessare la voce delle armi. Il Movimento 5 Stelle aderirà alla marcia di Roma del 5 novembre, senza bandiere di partito, per far trionfare la pace”, così Laura Ferrara, europarlamentare del Movimento 5 Stelle, in un intervento in plenaria.