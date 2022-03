In seguito alla crisi ucraina ''stiamo intraprendendo azioni concrete per mitigare le gravi conseguenze della crisi su famiglie e imprese italiane. Alla Farnesina è già nata un’Unità di crisi dedicata, con l’obiettivo di assicurare assistenza alle aziende italiane a fronte delle ripercussioni economiche del conflitto''. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio intervenendo all'evento Let Expo organizzato da Alis in collaborazione con Veronafiere.