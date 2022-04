"Le parole pronunciate del Presidente Mattarella sono di profonda ispirazione. L'Europa, premio nobel per la pace nel 2012, continui a lavorare con forza per un cessate il fuoco immediato della Russia in Ucraina, che ponga fine a questa folle aggressione ingiustificata, e promuova col sostegno dell'ONU una nuova conferenza di Helsinki per ricostruire un quadro di pace e sicurezza internazionale, fondato sul rispetto dei diritti umani e dei valori fondamentali di libertà e democrazia".

Lo ha detto il vicecapogruppo dei deputati del PD Piero De Luca, ai microfoni di Radio Cusano Campus.