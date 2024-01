"Lucca, Modena, Milano, la serie di eventi filoputiniani programmati in queste città gettano un'ombra inquietante sull'influenza che la propaganda russa ha già avuto e continua ad avere nel nostro Paese. Personaggi come Dugin, storico ideologo del regime di Putin, non possono fare salotto nei nostri territori alimentando fake news come quelle che terranno banco all'evento organizzato a Modena su Mariupol. Indignarsi non basta: le istituzioni tutte devono avere chiaro che la difesa dei nostri valori, della nostra libertà passa anche dall'impedire che di fronte alla vigliacca invasione dell'Ucraina non sia accettabile permettere certe manifestazioni.

Intervengano prefetti e sindaci, tutte le forze politiche si facciano sentire". Lo afferma su X Nicola Danti, eurodeputato di Italia Viva.