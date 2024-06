L'Italia ritiene che il piano di sostegno annuale da 40 miliardi per l’Ucraina proposto dal segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, sia da rivedere. Lo ha dichiarato il ministro della difesa, Guido Crosetto, in un punto stampa al termine della riunione dei ministri della Difesa Nato di Bruxelles.

“I 40 miliardi sono un discorso posticipato”, ha spiegato i ministro. “Non sono in agenda per l’Italia. Continuiamo a dare gli aiuti, sto preparando il nono pacchetto. L’impegno rimane quello di raggiungere l’investimento all’anno del 2 per cento, che è già problematico per i vincoli europei previsti dal Patto di stabilità. Non sono abituato a prendere impegni che poi so di non poter rispettare, l’ho detto chiaramente”, ha aggiunto. “L’Italia, ha detto che non è d’accordo all’impegno di 40 miliardi di euro, che per noi sarebbero stati 3,5 miliardi l’anno. Quando raggiungeremo il 2 per cento, discuteremo su ulteriori investimenti”, ha affermato Crosetto, secondo il quale i 3,5 miliardi di euro previsti “sarebbero stati aggiuntivi” e non avrebbero fatto parte del 2 per cento.