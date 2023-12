"Il mondo può mutare in un'ora, un Paese che fino a poco prima ti era amico può invaderti, come è successo con Ucraina e Russia". Lo ha affermato il ministro della Difesa Guido Crosetto intervenendo oggi alla manifestazione organizzata da FdI, Atreju 2023. "Vi siete mai chiesti se noi avremmo resistito come l'Ucraina?" si domanda Crosetto, aggiungendo che "pensare al futuro dell'Italia significa anche pensare a scenari simili".