“Le notizie di violenze e stupri dei soldati russi contro le donne ucraine, le teste rasate in segno di sfregio come nei peggiori orrori dei campi dì sterminio, le madri e i figli sepolti nelle fosse comuni, devono ricevere una condanna netta e immediata e sopratutto dobbiamo capire cosa accade dal vivo racconto di chi è in prima linea. Il Parlamento italiano e la Commissione Femminicidio chiedano l’audizione della Vice Presidente ucraina Iryna Vereschuk: dopo Zelensky ascoltiamo da una donna cosa accade alle donne in questa guerra”, così in una nota la senatrice di Italia Viva Donatella Conzatti, segretaria della commissione Femmincidio.