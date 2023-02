"Sta per ricorrere l'anniversario del primo anno di guerra. Torneremo in piazza con tutte le forze sociali, civiche e politiche che condividono la necessità di una svolta, per un'alternativa all'escalation militare". A dichiararlo è Giuseppe Conte, presidente del M5S, in un'intervista a 'Il Fatto Quotidiano'. "Se ci sarà anche il Pd sarà cosa buona e giusta".