"Non si puo' dire 'la diplomazia non ci e' riuscita, perche' la diplomazia non va mai in vacanza, lo sforzo deve essere fatto h 24, finche' non si raggiunge l'obiettivo, non lo interrompi finche' non hai successo ". Lo ha detto il leader di M5s Giuseppe Conte ad un convegno sul Pnrr all'Universita' La Sapienza.