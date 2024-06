Intervenendo come ospite a 'Otto e mezzo', su La7, il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte ha dichiarato in merito alla guerra tra Russia e Ucraina: "Non posso scrivere nero su bianco i confini tra i due Paesi, ma senza una via d'uscita negoziale andremo verso la terza guerra mondiale". L'ex premier ha anche sottolineato che "gli interessi russi riguardano la tutela delle popolazioni russofile e i propri confini". Al momento attuale, aggiunge Conte, "non c'è nemmeno la volontà di creare un tavolo per negoziare. E l'ingresso dell'Ucraina in Europa e nella Nato deve essere oggetto di negoziato”.