"Ho sentito dire al ministro Crosetto che il Governo si appresta a fare il sesto invio di armi all’Ucraina. Il Governo non si azzardi a procedere senza aver interpellato il Parlamento, tanto più trattandosi di un Governo che non è più di unità nazionale”. Lo ha dichiarato Giuseppe Conte, leader del M5S, partecipando alla manifestazione per la pace in Ucraina. "I cittadini sono arrivati oggi in piazza per far sentire la loro voce, stanchi di una strategia che sta portando a un’escalation militare” ed è arrivato il momento “di promuovere un negoziato di pace”, ha aggiunto.