Sul conflitto in Ucraina e l'invio di armi "il Pd ha maturato una posizione diversa sin dall'inizio che noi abbiamo criticato, è noto, e su questo la nostra differenza, non lo posso nascondere, è grande, è rilevante e direi anche centrale". Così il presidente del M5S Giuseppe Conte in collegamento con L'Aria che Tira su La 7 dal Molise.