“Chi si è macchiato della responsabilità di mandare fuori audio decontestualizzati del presidente Berlusconi, per fini indistinti, ha superato il limite della decenza e del decoro. Non rende onore a un partito come Forza Italia o di lavorare per esso. Prenderemo le misure necessarie perché un episodio del genere non si verifichi mai più. Gli audio - come le intercettazioni - si prestano, al di fuori dei discorsi nei quali erano inseriti, a ogni possibile strumentalizzazione che, a maggior ragione in questo caso, non risponde alla storia innegabilmente atlantista ed europeista di Forza Italia. I fatti parlano chiaro: gli aiuti economici che abbiamo inviato all'Ucraina, il nostro favore all'invio di armi e all'applicazione delle sanzioni. Il no all'invasione russa e' stato declinato in mille modi.” Lo dichiara in una nota Alessandro Cattaneo, presidente dei deputati di Forza Italia.