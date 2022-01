“Nelle scorse settimane sono stati commessi errori diplomatici e tattici nel rapporto con la Russia. Sedere al tavolo dei negoziati senza l’Unione europea ha sicuramente creato l’illusione di un accordo per una pace duratura in Ucraina senza Bruxelles. Non può essere così perché con i suoi valori di libertà e democrazia l’Europa rappresenta per il popolo e il governo ucraino una bussola da seguire. Il vertice fra i leader europei e il Presidente americano Joe Biden di ieri rinsalda l’unità dell’Occidente e non può che essere una premessa per una ripresa fruttuosa dei negoziati. Con la Russia dobbiamo lavorare per un punto di caduta che eviti la corsa agli armamenti e una nuova guerra fredda. L’opzione militare ai confini dell’Europa non può e non deve essere la soluzione”, così Fabio Massimo Castaldo, europarlamentare del Movimento 5 Stelle, in una nota.

