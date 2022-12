“Negli ultimi dieci mesi sono stati commessi quotidianamente orribili crimini di guerra. Abbiamo sentito testimonianze di attacchi deliberati e indiscriminati contro i civili, di torture, di uso illecito di armi e di armi illegali. E ora, anche attacchi massicci contro infrastrutture civili critiche che impediscono persino agli ospedali di funzionare correttamente e mettono i civili, compresi i neonati e i bambini, sotto la minaccia del gelo e del freddo. Dobbiamo dimostrare un'incrollabile solidarietà con il movimento di resistenza del popolo ucraino contro la guerra predatoria e imperialista scatenata dalla Russia. Una risposta legale internazionale forte e inequivocabile all'aggressione contro l'Ucraina, che non lasci spazio all'impunità per le gravi violazioni e sottolinei la responsabilità legale dei responsabili, è della massima importanza. Per questo motivo, colgo l'occasione per chiedere ancora una volta all'Unione di aggiornare e integrare la decisione del 2011 sulla CPI con una posizione forte sul crimine di aggressione, come richiesto dalla risoluzione del Parlamento europeo del 2014, e di promuovere una riforma dello Statuto di Roma volta ad allineare la giurisdizione della CPI sul crimine di aggressione con quella già esistente sul genocidio, i crimini contro l'umanità e i crimini di guerra”, così in un intervento in plenaria Fabio Massimo Castaldo, europarlamentare e coordinatore del Comitato per i rapporti europei e internazionali del Movimento 5 Stelle.