“Moltissimi bambini e minori sono le prime vittime di questa guerra feroce e ingiusta e molti di loro sono stati i meno fortunati. Se pensiamo, per esempio, ai rapimenti di massa di bambini messi in campo dall'invasore, possiamo immaginare quale tragedia, quale crudeltà, quale destino orrendo abbiano dovuto incontrare questi bambini, ma la storia, la loro storia, ha un significato più ampio, universale. Perché se è vero che è necessario trovare un canale diplomatico che possa far tacere le armi, è altresì vero che non si può fingere che non esista un invasore e che con la sua furia sta coinvolgendo migliaia di vittime innocenti”. Così il deputato di Forza Italia, Ugo Cappellacci, Coordinatore regionale di Forza Italia – Sardegna, nel corso della dichiarazione finale di ieri in Aula sul ‘Ddl 939 – decreto-legge 16/2023 - recante misure urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall’Ucraina’. “Il provvedimento che esaminiamo oggi proroga le misure di protezione temporanea e mette a punto alcune disposizioni relative a un'accoglienza che deve essere rispettosa delle dignità delle persone. Durante il dibattito della scorsa settimana – ha proseguito Cappellacci – si è molto discusso sulla linea da sostenere in Europa in particolare proprio con riguardo alla questione relativa all'invio delle armi. Tutti quanti noi desideriamo desidereremmo che la via diplomatica possa essere a portata di mano in tempi più rapidi possibili. Però, purtroppo ancora non è aperta una via in termini concreti. Sostenere questi fratelli, sostenere questi bimbi, sostenere queste famiglie significa fare qualcosa di buono e costruire qualcosa di buono anche per il futuro dei nostri figli, per la pace dei nostri figli, per la pace nel nostro Paese. Allora, per questo motivo che noi di Forza Italia abbiamo sempre sostenuto queste posizioni, lo abbiamo fatto senza tentennamenti, senza riserve mentali e ponendoci sempre dalla parte della libertà, dalla parte della pace, dalla parte del diritto. È un compito che abbiamo esercitato sia quando abbiamo avuto responsabilità di governo sia quando siamo stati all'opposizione lo abbiamo fatto sempre convintamente. E allora, per questo motivo oggi noi votiamo a favore di questo provvedimento e lo facciamo convintamente, con la speranza nel nostro cuore, nella nostra testa, nel nostro animo, che questo possa servire per tornare alla pace alla libertà grazie”, ha concluso Cappellacci.