"Le atrocità della guerra non cessano, é doveroso continuare a sostenere il popolo ucraino, con ogni mezzo possibile". È quanto ha dichiarato l'on. Ugo Cappellacci, presidente dell'Intergruppo di amicizia Italia-Ucraina, in occasione della presentazione nella Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, della medaglia celebrativa dei due anni di resistenza ucraina, realizzata dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in collaborazione con Poste Italiane.

"Sono stato in Ucraina a poche settimane dall'inizio della guerra per portare in salvo in Italia i bambini in fuga dalla furia delle armi e mai dimenticherò i volti di quel popolo segnato dall'efferatezza della guerra. Iniziative come quella di oggi sono importanti per continuare a dare sostegno a chi ha perso tutto e ha un futuro incerto. Il nostro sostegno, come quello di tutto l'occidente, è fondamentale affinchè cessi al più presto la guerra in Ucraina".