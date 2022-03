I negoziati in Turchia? “Per ora bisogna insistere con questo canale diplomatico, bisogna perseverare, poi secondariamente c'è l'inchiesta della corte penale internazionale per crimini dell'umanità sta andando avanti. Bisogna arrivare ad una tregua perché sotto le bombe non si può negoziare”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, la senatrice di Piu' Europa Emma Bonino. “Io sono favorevole all'invio delle armi, in che mondo viviamo se pensiamo di dire ad un popolo che sta resistendo di arrendersi? Trovo un insulto dirgli arrendetevi”, ha proseguito Bonino a Radio1, “e poi non ci stiamo limitando a mandare armi, stiamo dando sanzioni ed andando avanti con negoziati”. A queste sanzioni però Putin potrebbe rispondere bloccando la fornitura di gas. “Non ha nessuna convenienza a farlo, poi che fa se lo mangia? - ha chiesto la senatrice a Rai Radio1 -, siamo stati stupidi noi ad aumentare la nostra dipendenza dal gas russo fino al 40%”.