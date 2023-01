"Ho condiviso tutte le scelte di Letta e del Pd, c'è un Paese aggressore, abbiamo il dovere di difendere l'Ucraina". Lo ha detto il presidente dell'Emilia Romagna e candidato alla guida del Pd, Stefano Bonaccini, a Mezz'ora in piu'. "Serve ora un di più diplomatico: fare di tutto, come dice il Papa, per trovare una pace che deve essere giusta", ha aggiunto.