"Quando nel luglio del 2020 con il Governo Conte 2 abbiamo chiuso in Europa il negoziato storico che ha portato l’Italia ad ottenere gli oltre 209 miliardi delle risorse del programma Next Generation Ue, eravamo nella fase più drammatica dal Covid, mesi in cui i diritti universali come scuola e sanità pubblica erano stati messi a dura prova dalla pandemia e le diseguaglianze economiche e sociali del nostro Paese erano state tremendamente acuite. Oggi, a distanza di poco meno di due anni, il mondo è ulteriormente stravolto dalla crisi internazionale e dall’aggressione militare della Russia sull’Ucraina. L’impegno pubblico nella tutela dei diritti universali come salute e scuola e gli investimenti su transizione ecologica e transizione digitale necessitano di un tempo maggiore di progettazione e realizzazione. L’assurda e incomprensibile guerra che ha scatenato Vladimir Putin contro l’Ucraina ha fatto cambiare il quadro generale. L'aumento fuori controllo di luce e gas, così come l'aumento del prezzo di molte materie prime sta determinando un impatto devastante su famiglie, imprese e bilanci comunali che non erano preventivabili fino a novembre scorso, se è vero come è vero che le stesse banche centrali avevano previsto un’inflazione negli USA e in UE intorno al 2%. Siamo abbondantemente oltre il 7,5 negli USA e al 5 in Europa. Il valore dei salari e delle pensioni diminuisce a vista d’occhio. In un quadro così è molto opportuna la proposta avanzata dal segretario Letta che chiede di spostare di un anno, al 2027, il termine del Pnrr, per fare in modo che si possano ritarare i progetti strategici sui quali fonda la ripartenza del nostro Paese e la riduzione delle diseguaglianze”. Così Francesco Boccia, deputato PD e responsabile Regioni e Enti locali della Segreteria nazionale, intervenendo alla Agorà dem organizzata dal Partito democratico della Campania.