“Salvini si rassegni: il Pd è la vera garanzia di equilibrio nel Governo Draghi, che difende gli aggrediti anche per la sicurezza dell’Italia e quindi può svolgere un ruolo importante per la pace in diplomazia”. Così la senatrice Tatjana Rojc (Pd) dopo gli attacchi al Partito democratico del leader della Lega Matteo Salvini alla scuola di Formazione Politica a Milano.

“Mette i brividi il cinismo di Salvini che fa spettacolo – aggiunge la senatrice – sulla pelle degli innocenti ucraini invasi e massacrati dalle armi di Putin. Gli serve differenziarsi e allora chiede ‘pace e lavoro’ senza proporre uno straccio di soluzione concreta ma solo chiacchiere pericolose: la sua pace è quella all’ombra di Putin, il suo lavoro è quello precario dei voucher”.