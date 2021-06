"La tutela dell'ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi e degli animali entra finalmente nella carta costituzionale. Con il primo via libera del Senato si compie oggi un passaggio storico nell'interesse, come si legge nell'articolo 1 della legge, delle future generazioni e anche per compiere quella transizione ecologica iscritta nel Piano nazionale di ripresa e resilienza su cui, attraverso i fondi europei e le azioni e le politiche concrete che dovremo saper mettere in campo, si è deciso di investire in modo molto consistente e trasversale a tutte le missioni del Piano. Se è vero che soprattutto negli ultimi tempi, grazie anche alla mobilitazione planetaria di milioni di ragazze e ragazzi, è molto cresciuta e si è diffusa la consapevolezza nell'opinione pubblica e l'attenzione verso la sostenibilità ambientale, è altrettanto doveroso riconoscere che iscrivendo questa attenzione nella nostra Costituzione essa diventa un principio fondante del nostro vivere comune, della nostra collettività. Come tutti gli altri principi costituzionali, anche questo però deve trovare a questo punto concreta applicazione e realizzazione attraverso specifiche forme e modi per garantire l'effettiva tutela e rispetto dell'ambiente degli animali. Difendere, proteggere il nostro ecosistema significa infatti costruire una società più sostenibile e inclusiva, creare lavoro di qualità, dare futuro al futuro, alle prossime generazioni, al nostro Paese e all'intero Pianeta" così su facebook la senatrice Pd Valeria Fedeli.