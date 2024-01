"Le stime sulla chiusura del 2023 che vedono il recupero del comparto - che sembrerebbe aver superato i livelli pre-pandemia - sono una buona notizia per iniziare l'anno nel migliore dei modi. Questo deve indurci ad investire sempre di più nel settore che rappresenta un forte traino per l'economia nazionale. Nuove sfide ci attendono, dalla destagionalizzazione, alla digitalizzazione passando per la formazione e la qualità dell'intera industria turistica: insieme possiamo vincerle. Buon anno a tutti!". È il commento della ministra del Turismo, Daniela Santanchè, ai dati presentati dal Centro Studi Turistici di Firenze.