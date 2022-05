“La battaglia continua e purtroppo il Governo non ci aiuta. Scopriamo oggi che, anziché limitare il potere delle multinazionali delle prenotazioni, il Ministero del Turismo, che sta predisponendo il portale per la promozione e la prenotazione, vuole inserire i vari Booking e analoghi dentro il portale nazionale. Non riteniamo accettabile una tale scelta e non potremo sostenerla in alcun modo e in nessuna sede. Speriamo che il ministro Garavaglia ci ripensi”. Così Massimo Mallegni, senatore di Forza Italia e responsabile nazionale del Dipartimento Turismo del partito.