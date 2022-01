“I sostegni non bastano. Per una ripartenza veloce del turismo è fondamentale la decontribuzione per far rientrare il personale e sgravare il settore da costi difficili da sostenere”. Lo dice Massimo Garavaglia, ministro del Turismo, a Studio24 su Rainews24.

Inoltre “se non ci allineiamo alle regole degli altri Paesi, i nostri operatori turistici rimarranno in difficoltà” aggiunge l’esponente leghista, secondo cui la “comunicazione ansiogena sul Covid mette in difficoltà il clima di fiducia per l’economia”.