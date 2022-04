“Il settore turistico negli ultimi anni ha visto l’emergere di due tipologie di turismo: il turismo di massa, che richiede infrastrutture capaci di muovere grandi numeri di persone, e allo stesso tempo lo sviluppo di un turismo più sostenibile, che costituisce la vera sfida per i futuro. In quest’ottica si è vista l’esigenza di creare modalità di trasporto più compatibili con l’ambiente, quali le ciclovie e la possibilità di offrire attività in località rurali e fuori dai circuiti di massa. Un elemento chiave sarà la possibilità di usufruire di biglietti intermodali: questo è un obiettivo che la Commissione europea deve perseguire. La ferrovia gioca un ruolo importante, soprattutto con il completamento dei grandi assi ad alta velocità, ma è fondamentale che gli Stati membri possano garantire collegamenti con le zone turistiche limitrofe con servizi di trasporto pubblico competitivi e sostenibili. I vantaggi del trasporto intermodale sono tanti, dall’ottimizzazione delle risorse alla sicurezza fino all’ecosostenibilità. Un sostegno mirato da parte dell’Unione al turismo sostenibile costituisce la strada maestra verso cui indirizzare lo sviluppo e il futuro dell’ecosistema turistico”, così Mario Furore, europarlamentare del Movimento 5 Stelle, in un intervento nella Commissione Trasporti del Parlamento europeo.