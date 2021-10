“Oggi dobbiamo poter valutare se gli strumenti messi a disposizione del settore turistico hanno consentito alle nostre imprese di reggere alla crisi provocata dalla pandemia. I dati ci mostrano una lieve ripresa del settore, anche se sono mancati i turisti extraeuropei, ma ovviamente siamo ben lontani dalle cifre del 2019. L’accesso al sostegno è spesso gravoso, soprattutto per le piccole imprese. Occorre uno strumento agile e mirato: da anni, anche in tempi non sospetti, il Parlamento europeo chiede un fondo dedicato per il settore. Questa crisi ci ha dimostrato che abbiamo bisogno di una risposta coerente e rapida per sostenere un settore fondamentale per l’economia europea. Dobbiamo cogliere questa opportunità per ripensare a una politica europea per il settore: non possiamo più perdere tempo” così Mario Furore, europarlamentare del Movimento 5 Stelle in un intervento in plenaria.