"Ancora una volta, in un drammatico scenario emergenziale, gli operatori del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco stanno offrendo il loro aiuto alla popolazione turca gravemente colpita dal terremoto, nel tentativo di porre in salvo le persone che ancora sono sotto le macerie. La loro capacità di coniugare professionalità tecnica e sacrificio a un tratto di umanità e di solidarietà caratterizzano un'eccellenza riconosciuta in tutto il mondo, e lo straordinario impegno profuso in queste ore nei territori devastati dal sisma ne è la più chiara testimonianza". Così il ministro dell'interno Matteo Piantedosi. "A tutti i vigili impegnati nelle difficili operazioni di soccorso - aggiunge il ministro- va il mio sostegno e il mio ringraziamento. Rappresentate la generosità del nostro Paese che è sempre pronto a correre in aiuto di chi è in difficoltà".