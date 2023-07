“L'accordo siglato con la Tunisia è il frutto di una visione e una strategia che riporta l'Italia ad essere centrale nel Mediterraneo. Ma che aiuta anche l’Europa a superare la sua cronica irrilevanza in politica estera. Giorgia Meloni è riuscita a portare a casa un importante tassello nel contrasto all'immigrazione clandestina non solo attraverso il coinvolgimento dell'intera Ue, ma soprattutto attraverso un memorandum d'intesa che racchiude anche la cooperazione economica, energetica e culturale. Si tratta di una visione di lungo termine che caratterizza l'azione esterna del Governo italiano il quale sta riuscendo, tra mille difficoltà, a far cambiare approccio anche a Bruxelles e agli altri partners europei. Vogliamo sostenere i paesi africani e in cambio chiediamo un maggiore impegno concreto nella lotta ai trafficanti di esseri umani e nei rimpatri. Auspico che un tale approccio possa essere ripetuto a partire dalla definizione di una nuova strategia per la Libia”.

Lo dichiara l’europarlamentare di Fratelli d’Italia-ECR, Nicola Procaccini, copresidente del gruppo dei conservatori al Parlamento europeo