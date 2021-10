“Nella giornata mondiale per la lotta al tumore al seno penso alle tante donne che combattono ogni giorno questa terribile malattia e ce la fanno. Alla fatica e al dolore delle loro famiglie, delle nostre famiglie.

Per fortuna ogni anno grazie ai progressi della ricerca e alle cure si salva l’87% delle donne. Ma non basta”.

Lo scrive in un post su Facebook Maria Elena Boschi, presidente dei deputati di Italia Viva, che aggiunge: “Il nostro pensiero va sempre alle nostre amiche, mamme, sorelle che non ce la fanno. Dobbiamo insistere sulla diagnosi preventiva, dobbiamo eliminare le troppe differenze che ancora esistono tra una regione e l’altra, dobbiamo investire in ricerca anche grazie ai fondi del Pnrr.

Non ci arrendiamo”.