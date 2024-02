“Il cancro è un nemico subdolo e spietato, purtroppo sempre più diffuso. Abbiamo il dovere di continuare a combatterlo, con ogni mezzo: è una battaglia che ci deve vedere tutti protagonisti e che possiamo vincere. Per farlo, è fondamentale continuare ad investire in ricerca e prevenzione, sensibilizzando soprattutto i più giovani sull’importanza di avere uno stile di vita sano e corretto”.

Così in una nota Stefano Benigni, capogruppo di Forza Italia in commissione Affari Sociali a Montecitorio e Segretario Nazionale del movimento giovanile azzurro, in occasione della Giornata Mondiale contro il Cancro.

“Allo stesso tempo - prosegue - è necessario il massimo impegno per garantire ai pazienti e alle loro famiglie la migliore assistenza possibile e costruire un sistema sanitario sempre più all’avanguardia e di eccellenza, ovunque, per rendere le cure accessibili a tutti.

Poche settimane fa abbiamo approvato la legge sull’oblio oncologico, un atto di civiltà per dare la possibilità a chi ha sconfitto questa terribile malattia di tornare ad una vita normale, senza subire più alcuna discriminazione. Dobbiamo proseguire su questa strada: garantire i diritti di tutti, tutelare i più fragili e la salute dei cittadini deve essere una nostra assoluta priorità”, conclude.